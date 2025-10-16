Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 16 октября 2025Экономика

В Петербурге встало метро

В метро Санкт-Петербурга произошел сбой в движении поездов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Утром в четверг, 16 октября, на участке метро Санкт-Петербурга произошел сбой в движении поездов. Об этом пишет «Фонтанка».

Движение было приостановлено на участке первой линии от станции «Академическая» до станции «Девяткино». Временно был закрыт вход на станции «Гражданский проспект», «Девяткино», «Проспект Ветеранов» и «Автово».

В пресс-службе метрополитена заявили, что причиной сбоя стала неисправность состава. Поезд с поломкой медленно двигался по направлению к депо, из-за чего другие поезда не могли прибыть на станции. Работа метро была восстановлена в обычном режиме в 9:20, закрытые станции возобновили прием пассажиров.

Ранее в метро Петербурга произошла задержка состава из-за неизвестной неполадки. Находившиеся в поезде пассажиры пожаловались на запах едкой гари.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости