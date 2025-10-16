В Петербурге встало метро

В метро Санкт-Петербурга произошел сбой в движении поездов

Утром в четверг, 16 октября, на участке метро Санкт-Петербурга произошел сбой в движении поездов. Об этом пишет «Фонтанка».

Движение было приостановлено на участке первой линии от станции «Академическая» до станции «Девяткино». Временно был закрыт вход на станции «Гражданский проспект», «Девяткино», «Проспект Ветеранов» и «Автово».

В пресс-службе метрополитена заявили, что причиной сбоя стала неисправность состава. Поезд с поломкой медленно двигался по направлению к депо, из-за чего другие поезда не могли прибыть на станции. Работа метро была восстановлена в обычном режиме в 9:20, закрытые станции возобновили прием пассажиров.

Ранее в метро Петербурга произошла задержка состава из-за неизвестной неполадки. Находившиеся в поезде пассажиры пожаловались на запах едкой гари.