В Совфеде указали на преобразование Евросоюза в военный блок

Сенатор Совфеда Пушков заявил, что Евросоюз преобразуется в военный блок

Евросоюз (ЕС) усилиями Еврокомиссии и ряда агрессивных государств преобразуется в военный блок. На это указал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Политик обратил внимание на сообщения о принятии Евросоюзом дорожной карты, согласно которой объединение должно быть готово к войне с Россией к 2030-му году. «Несогласие с этим отдельных стран ЕС не следует преувеличивать: скорее всего, они так или иначе встроятся в этот план. Еврокомиссия рассчитывает найти необходимые для этого финансовые средства в размере 800 миллиардов евро уже в ближайшее время», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, трансформация Евросоюза в военный блок имеет более глубокие корни, чем одну реакцию на украинский конфликт. Он указал, что главы объединения стремятся превратить Европу в более независимый от США военно-политический альянс, так как приоритетность региона в глазах Вашингтона падает.

Ранее о подготовке Евросоюза к большой войне с Россией конце 2020-х — начале 2030-х годов также заявлял депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. По его мнению, об этом может говорить отправка немецких военных консультантов в Кишинев.

Примерно те же сроки называл депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он считает, что власти европейских государств готовят население к неизбежному конфликту и для этого наделяют Россию чертами агрессора.