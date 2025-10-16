Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:01, 16 октября 2025Наука и техника

В США ответили на вопрос «Сможет ли Россия сбить Tomahawk?»

TNI: Россия сможет сбить часть Tomahawk, но остальные ракеты преодолеют ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: STR New / Reuters

В случае поставок Украине американских крылатых Tomahawk и их применения против России последняя скорее всего сможет сбить часть этих ракет, тогда как оставшимся удастся преодолеть противовоздушную оборону (ПВО). На вопрос «Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk?» ответил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

«Tomahawk могут быть перехвачены — и будут перехвачены — российскими средствами ПВО. Это не просто домыслы. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и за это время противовоздушная оборона Кремля только усовершенствовалась», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что Tomahawk успешно сбивались даже относительно слабой сербской армией. «Независимый анализ многочисленных открытых источников и постконфликтных исследований показывает, что сочетание радиолокационного слежения, зенитных ракет, артиллерии и радиоэлектронных средств сделало возможным по крайней мере некоторые перехваты Сербией в 1999 году», — отмечает обозреватель.

По его оценке, при правильном использовании сбить Tomahawk можно даже устаревшими системами С-125 «Нева», 2К12 «Куб» и С-75.

Автор отмечает, что современные Tomahawk оснащены инерциальными навигационными системами (ИНС), доступ к которым российская сторона могла получить в Сирии после изучения фрагментов сбитой ракеты. С другой стороны, как пишет обозреватель, американская сторона также в курсе о возможностях российских систем ПВО.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Однако реальность такова, что Tomahawk не является тем революционным супероружием, каким его считают в Киеве и Вашингтоне», — рассказывает автор, считая, что «Вашингтону было бы разумнее потратить время на подготовку Брюсселя и Киева к заключению мира с Москвой».

Ранее обозреватель TNI Ставрос Атламазоглу, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Киеву американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет семейства Tomahawk, заметил, что Вооруженные силы России якобы испытывают трудности с обороной от ударов беспилотных дальнобойных систем Вооруженных сил Украины, в чем можно увидеть «русскую слабость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости