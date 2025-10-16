В Венгрии отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Сийярто приветствовал разговор Путина и Трампа и будущую встречу в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он высказался в социальной сети X.

Сийярто отреагировал на переговоры Путина и Трампа и приветствовал их будущую встречу в Будапеште. «Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что вскоре они встретятся в Будапеште», — заявил он.

Министр подчеркнул, что дорога к миру лежит через переговоры.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

