В Японии отреагировали на призыв США отказаться от российских ресурсов

Kyodo: Токио рассмотрит ответ на призыв США отказаться от энергоносителей РФ

Япония рассмотрит ответ на призыв США отказаться от российских энергоносителей. Реакцию Токио привело агентство Kyodo со ссылкой на источники в японской делегации.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», —рассказал собеседник агентства.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает от Японии прекращения закупок российской нефти.

В свою очередь, китайские СМИ писали о том, что Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. высказывалось мнение, что Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай.