Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:06, 16 октября 2025Экономика

В Японии отреагировали на призыв США отказаться от российских ресурсов

Kyodo: Токио рассмотрит ответ на призыв США отказаться от энергоносителей РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония рассмотрит ответ на призыв США отказаться от российских энергоносителей. Реакцию Токио привело агентство Kyodo со ссылкой на источники в японской делегации.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», —рассказал собеседник агентства.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает от Японии прекращения закупок российской нефти.

В свою очередь, китайские СМИ писали о том, что Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. высказывалось мнение, что Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

    Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

    Спрос россиян на один вид машин вырос

    Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

    В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

    Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

    Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

    Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

    Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

    Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости