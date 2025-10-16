Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 16 октября 2025Мир

Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Орбан: Венгрия готова стать площадкой для встречи Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Венгрия готова стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Х.

«Мы готовы!» — сообщил Орбан.

По словам венгерского премьера, информация о предстоящей встрече российского и американского лидеров является «отличной новостью для миролюбивых народов мира».

Ранее Трамп и Путин провели телефонные переговоры. Глава Белого дома назвал беседу продуктивной и анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Полиция поймала гламурную серийную убийцу

    Перечислены убивающие простату продукты

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости