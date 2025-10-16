Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Орбан: Венгрия готова стать площадкой для встречи Путина и Трампа

Венгрия готова стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети Х.

«Мы готовы!» — сообщил Орбан.

По словам венгерского премьера, информация о предстоящей встрече российского и американского лидеров является «отличной новостью для миролюбивых народов мира».

Ранее Трамп и Путин провели телефонные переговоры. Глава Белого дома назвал беседу продуктивной и анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.