Россия
12:10, 16 октября 2025Россия

Владелец российской сети парикмахерских объяснил секс-тренинги для сотрудниц

Mash: Стилист Осипов объяснил секс-тренинги для сотрудниц их влиянием на стрижки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Тренинги по сексуальному раскрепощению, проводимые для сотрудниц парикмахерских Capsula в Санкт-Петербурге, необходимы, чтобы красиво стричь людей. Так корпоративы, на которые пожаловались работницы сети, объяснил ее владелец, 60-летний стилист Денис Осипов в беседе с Mash, приведенной в Telegram.

Мужчина также заявил, что 80 процентов сотрудников лояльно относятся к подобным мероприятиям. Он заверил, что догола на них никто не раздевается.

В свою очередь, бывшая сотрудница Capsula пояснила изданию, что участвовала в тренингах, так как боялась потерять работу. Журналисты нашли и других недовольных такими корпоративами работниц Осипова, которым страшно потерять место. По их словам, стилист занимается этим уже 15 лет.

О странных тренингах, проводимых для сотрудниц сети салонов Capsula в Санкт-Петербурге, стало известно 16 октября. По словам девушек, их били плетками и заставляли делиться сексуальными фантазиями. Кроме того, стилистов обучали энергетическим практикам и пикапу по методикам секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли.

Ранее в Москве зафиксировали волну приставаний к девушкам на улицах. По словам потерпевших, мужчины хватали их за ягодицы и убегали. Позже выяснилось, что призывы к этому опубликовал в своем канале Кириллов, который называл себя «гуру секса и соблазнения». 20 августа его объявили в розыск по уголовной статье.

    Все новости