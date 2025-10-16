Россия
09:21, 16 октября 2025Россия

Власти предупредили о катерах ВСУ близ курортного российского города

Глава Туапсинского округа: Катера ВСУ могут находиться на удалении от берега
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться на удалении от линии берега близ Туапсе в Краснодарском крае. Об этом заявил в Telegram глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Представитель власти напомнил, что в курортном районе все еще действует режим опасности по беспилотным катерам.

«Просьба жителям Туапсе и других прибрежных территорий округа оставаться вдали от морской зоны. Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее», — предупредил жителей города Бойко.

Одновременно с этим в регионе действует режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 16 октября, ВСУ выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников.

