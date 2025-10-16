Россия
06:02, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

Военный рассказал о происхождении умных бомб ВСУ

Военный Дандыкин: На Украине нет серьезного производства умных авиационных бомб
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Управляемые авиационные бомбы Вооруженным силам Украины поставляют западные страны, собственного серьезного производства снарядов у страны нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинские войска совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ни одной из них не удалось достичь цели.

Дандыкин рассказал, что корректируемые авиационные бомбы Украине поставляют западные страны в лице США и Франции. По его словам, на территории страны есть производство этих снарядов, однако они находятся на примитивном уровне.

«Наша противовоздушная оборона, в основном это "Торы" и "Панцири", сбивают эти бомбы. Они разные бывают по мощности, у нас и три тонны есть, и полторы, и тонны, и полтонны. Это серьезное оружие — по эффектности смесь ракеты и бомбы, только дешевый вариант. Разумеется, это напрягает. Но с этим мы научились бороться», — рассказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что соединения Российской армии продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы Донецкой народной республики. 15 октября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Новопавловка. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

