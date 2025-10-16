Волки-людоеды напали на пять человек за 12 часов

В Индии произошло пять нападений волков-людоедов за 12 часов

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды за 12 часов напали на пять человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент вновь произошел в округе Бахрайч, где в сентябре волки за три недели растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Более 20 человек получили ранения.

Около трех часов ночи волк напал на спящую 40-летнюю женщину. Через несколько часов зверь напал на двух девочек, одной из них было четыре года, а другой 13 лет. Затем хищник набросился на играющую семилетнюю девочку и вцепился ей в шею. Во время следующего нападения пострадал четырехлетний мальчик.

Люди подняли тревогу и прогнали волков, а лесная служба доставила пострадавших в больницы. Самые тяжелые ранения получила девочка, которую волк укусил за шею. Ее отправили для лечения в столицу штата — город Лакхнау.

Власти Уттар-Прадеш привлекли к поискам волков более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. По ночам местность прочесывают при помощи беспилотников.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения в Бахрайче произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.