Володин назвал геноцидом затронувшее почти тысячу россиян решение властей Латвии

Володин назвал геноцидом решение властей Латвии о депортации россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал геноцидом решение властей Латвии о депортации россиян, которое затронуло почти тысячу человек. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».

Ранее в Латвии разработали меры о высылке из страны 841 россиянина, не сдавшего экзамен по латышскому языку, что власти страны сочли нарушением миграционного законодательства.

По словам Володина, ответственных за данное решение настигнет правосудие, как оно настигло тех, кто занимался геноцидом в фашистской Германии. «Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию», — заявил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает выдворение русскоязычных жителей Латвии под предлогом «незнания языка». По ее словам, Москва использует все инструменты для защиты соотечественников.