Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

Пульмонолог Окольникова: Вейпы так же опасны для здоровья, как и сигареты

Пульмонолог клиники «Медскан Hadassah» Ирина Окольникова сравнила вред от обычных и электронных сигарет. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что вейпы не менее опасны, чем табак.

По словам Окольниковой, в составе вейпов и электронных сигарет есть никотиновая жидкость, которая нагревается и испаряется. При этом процессе не выделяются канцерогены и угарный газ, как при горении табака, однако это не означает, что электронные сигареты не наносят вреда здоровью.

По словам врача, в большинстве из них содержится никотин, который вызывает повреждение легких, негативно влияет на организм в целом и вызывает зависимость. Кроме того, в жидкостях есть вызывающие аллергические реакции глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании распадаются на другие вредные при вдыхании соединения — формальдегид, акролеин, глиоксаль, предупредила она.

«Опасность представляют даже электронные сигареты без никотина, жидкость внутри которых содержит ароматизаторы. Они могут провоцировать так называемую "попкорновую болезнь" — тяжелое респираторное заболевание, развивающееся при вдыхании испаряющихся компонентов ароматизаторов. Для заболевания характерен сухой кашель, одышка, сильная усталость и быстрая утомляемость», — подчеркнула врач.

Другими последствиями от использования электронных сигарет она назвала риск развития астмы, аллергические реакции, а также когнитивные и поведенческие нарушения — проблемы с памятью, повышенную тревожность, перепады настроения, риск развития депрессии.

