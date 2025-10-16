Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 16 октября 2025Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны: Дроны ВСУ атаковали Крым, Курскую и Белгородскую области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

ВСУ атаковали Крым, Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, над Крымом было сбито четыре беспилотника. Еще три — над Курской областью и два — над Белгородской.

В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие летательные аппараты используют для нанесения ударов по целям в тылу. Дроны самолетного типа способны преодолевать большие расстояния и нести большое количество взрывчатки. На вооружении Российской армии также стоят такие летательные аппараты — наибольшую известность получило семейство беспилотников «Герань».

В ночь на 16 октября ВСУ предприняли попытку нанести удары по нескольким российским регионам. Средствами противовоздушной обороны был сбит 51 дрон, 12 из них — над Саратовской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости