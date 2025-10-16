Минобороны: Дроны ВСУ атаковали Крым, Курскую и Белгородскую области

ВСУ атаковали Крым, Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, над Крымом было сбито четыре беспилотника. Еще три — над Курской областью и два — над Белгородской.

В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие летательные аппараты используют для нанесения ударов по целям в тылу. Дроны самолетного типа способны преодолевать большие расстояния и нести большое количество взрывчатки. На вооружении Российской армии также стоят такие летательные аппараты — наибольшую известность получило семейство беспилотников «Герань».

В ночь на 16 октября ВСУ предприняли попытку нанести удары по нескольким российским регионам. Средствами противовоздушной обороны был сбит 51 дрон, 12 из них — над Саратовской областью.