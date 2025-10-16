Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 16 октября 2025Наука и техника

Выбросы газа в Антарктиде напугали ученых

NCE&E: У побережья Антарктиды зафиксировали десятки подводных источников газа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nicolas Misculin / Reuters

Ученые зафиксировали десятки новых подводных источников газа у побережья Антарктиды — явление, которое раньше считалось крайне редким. Открытие, опубликованное в Nature Communications Earth & Environment (NCE&E), показало, что в прибрежной зоне моря Росса со дна выходят пузыри метана и другие флюиды. Эти участки — так называемые сипы — образовались в районах, которые десятилетиями регулярно исследовались, но прежде не проявляли признаков активности.

Исследователи обнаружили сипы на глубине от 5 до 240 метров. На месте выхода газа развиваются белые микробные маты, а подо льдом скапливаются пузыри метана, способные быстро поступать в атмосферу. В некоторых районах зафиксированы «мертвые зоны» морских организмов — признаки того, что газовое выделение уже влияет на экосистему.

Материалы по теме:
В Арктике проходят археологические раскопки. Зачем это нужно?
В Арктике проходят археологические раскопки.Зачем это нужно?
9 октября 2025
Сколько океанов на Земле — четыре или пять? Названия, описание, интересные факты
Сколько океанов на Земле — четыре или пять?Названия, описание, интересные факты
19 марта 2025

Ученые считают, что появление новых сипов может быть связано с потеплением климата и таянием ледников. Когда масса льда уменьшается, давление на подводные газовые залежи падает, что приводит к их разгерметизации и высвобождению метана — мощного парникового газа, усиливающего глобальное потепление.

По словам авторов, это открытие меняет представление о газообмене в полярных регионах и требует срочного международного мониторинга. Исследователи предупреждают: если процесс окажется масштабным, он может запустить опасную климатическую «обратную связь» — когда таяние льда ускоряет выброс метана, а метан, в свою очередь, усиливает потепление.

Ранее стало известно, что самый большой в мире айсберг А23а раскололся на три гигантских фрагмента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Луна обрушилась на Британию из-за Украины

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости