Женщина вспомнила о лотерейном билете благодаря тете и выиграла 79 миллионов рублей

Жительница штата Мичиган, США, поучаствовала в лотерее впервые и выиграла один миллион долларов (почти 79 миллионов рублей). Об этом пишет People.

По словам 44-летней счастливицы Шаронды Блант, купить билет ее вдохновил незнакомец в магазине. Они вместе стояли в очереди к кассе, и он рассказал ей о лотерее. После мужчина сам приобрел лотерейный билет, и женщина повторила за ним.

Как отмечает Блант, она не особо верила в свою удачу, вскоре забыла о билете и могла потерять выигрыш, если бы не ее тетя. Через несколько дней Блант увиделась с родственницей, и та вдруг заговорила о лотереях. Благодаря этому женщина вспомнила о билете и наконец проверила его. Он оказался счастливым.

«Я начала кричать и вопить, когда увидела, что выиграла миллион долларов! — призналась Блант. — Выиграть такой приз — это действительно благословение». Женщина не раскрыла, на что потратит призовые деньги.

