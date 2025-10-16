Из жизни
10:14, 16 октября 2025Из жизни

Женщина вспомнила о лотерейном билете благодаря тете и выиграла 79 миллионов рублей

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Жительница штата Мичиган, США, поучаствовала в лотерее впервые и выиграла один миллион долларов (почти 79 миллионов рублей). Об этом пишет People.

По словам 44-летней счастливицы Шаронды Блант, купить билет ее вдохновил незнакомец в магазине. Они вместе стояли в очереди к кассе, и он рассказал ей о лотерее. После мужчина сам приобрел лотерейный билет, и женщина повторила за ним.

Как отмечает Блант, она не особо верила в свою удачу, вскоре забыла о билете и могла потерять выигрыш, если бы не ее тетя. Через несколько дней Блант увиделась с родственницей, и та вдруг заговорила о лотереях. Благодаря этому женщина вспомнила о билете и наконец проверила его. Он оказался счастливым.

«Я начала кричать и вопить, когда увидела, что выиграла миллион долларов! — призналась Блант. — Выиграть такой приз — это действительно благословение». Женщина не раскрыла, на что потратит призовые деньги.

Ранее сообщалось, что жительница США испугалась мошенников и чуть не лишилась шанса выиграть один миллион долларов. Она разбогатела, поучаствовав в утешительном розыгрыше призов.

.
