Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:05, 16 октября 2025Из жизни

Женщине шесть лет запрещали развестись с толкнувшим ее со скалы мужем

Китаянка шесть лет добивалась развода после того, как муж столкнул ее со скалы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom  

Китаянка добилась развода с мужем, который много лет назад пытался ее убить во время отпуска в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.

После шести лет юридических баталий и споров с семьей преступника, которая запрещала расторгать брак, женщине удалось развестись с Юй Сяодуном. Сейчас он отбывает 33-летний срок за попытку убийства. На суде было установлено, что мужчина намеренно столкнул беременную супругу с 34-метровой скалы в национальном парке, чтобы завладеть ее состоянием и погасить долги за азартные игры.

«Какой прекрасный день! Моя апелляция поддержана судом. Тяготы, которые я пережила за последние годы, все еще ярко стоят перед глазами», — написала Ван в соцсетях, где ее пост собрал почти 60 миллионов просмотров. Суд обязал экс-супруга выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней (около 6,3 миллиона рублей), хотя ранее сам заключенный требовал у жертвы 30 миллионов юаней (около 378 миллионов рублей) за «моральный ущерб и потраченную молодость».

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Помимо развода, предстоит судебное разбирательство по разделу активов, где ключевым вопросом станет оценка доходов Ван как инфлюенсера с аудиторией 5,4 миллиона подписчиков. Пострадавшая также планирует подать отдельный иск по поводу краж, совершенных мужем, пока они состояли в браке.

Ранее в Китае женщина влюбилась в подчиненного и подарила ему три миллиона юаней (около 36 миллионов рублей) на развод с женой. После года совместной жизни начальница поняла, что она и Хэ не подходят друг другу, и потребовала у любовника вернуть деньги.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости