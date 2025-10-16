Женщине шесть лет запрещали развестись с толкнувшим ее со скалы мужем

Китаянка шесть лет добивалась развода после того, как муж столкнул ее со скалы

Китаянка добилась развода с мужем, который много лет назад пытался ее убить во время отпуска в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.

После шести лет юридических баталий и споров с семьей преступника, которая запрещала расторгать брак, женщине удалось развестись с Юй Сяодуном. Сейчас он отбывает 33-летний срок за попытку убийства. На суде было установлено, что мужчина намеренно столкнул беременную супругу с 34-метровой скалы в национальном парке, чтобы завладеть ее состоянием и погасить долги за азартные игры.

«Какой прекрасный день! Моя апелляция поддержана судом. Тяготы, которые я пережила за последние годы, все еще ярко стоят перед глазами», — написала Ван в соцсетях, где ее пост собрал почти 60 миллионов просмотров. Суд обязал экс-супруга выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней (около 6,3 миллиона рублей), хотя ранее сам заключенный требовал у жертвы 30 миллионов юаней (около 378 миллионов рублей) за «моральный ущерб и потраченную молодость».

Помимо развода, предстоит судебное разбирательство по разделу активов, где ключевым вопросом станет оценка доходов Ван как инфлюенсера с аудиторией 5,4 миллиона подписчиков. Пострадавшая также планирует подать отдельный иск по поводу краж, совершенных мужем, пока они состояли в браке.

Ранее в Китае женщина влюбилась в подчиненного и подарила ему три миллиона юаней (около 36 миллионов рублей) на развод с женой. После года совместной жизни начальница поняла, что она и Хэ не подходят друг другу, и потребовала у любовника вернуть деньги.