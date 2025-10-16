Бывший СССР
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия

РИА Новости: Парубия могли убить из-за причастности к трагедии в Доме профсоюзов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия могли убить свои же из-за причастности к трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Возможную причину расправы на условиях анонимности назвала жительница Одессы в беседе с РИА Новости.

«Главного виновника этой трагедии (...) это Парубий, его уже нет, они (организаторы поджога) сами начинают подчищать свои хвосты», — рассказала жительница Одессы.

30 августа Андрей Парубий получил ранение с летальным исходом из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в вербовке убийцы Парубия.

