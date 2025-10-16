Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:22, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» отреагировала на сообщение об экстренной помощи врачей

Артистка Новикова про сообщения об экстренной помощи врачей: Все нормально
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Клара Новикова

Клара Новикова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Артистка эстрады и звезда юмористической программы «Аншлаг» Клара Новикова отреагировала на сообщения о том, что ей экстренно понадобилась помощь врачей. В беседе с NEWS.ru она дала понять, что у нее не возникало проблем со здоровьем.

«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. (...) Все нормально», — сказала Новикова.

Комментируя новость о том, что ей потребовалась помощь врачей, звезда «Аншлага» добавила, что днем 16 октября у нее будет репетиция перед гастролями.

О том, что Новиковой внезапно стало плохо, сообщал ранее Mash. По данным издания, у артистки поднялось артериальное давление. Уточнялось, что медики оказали ей помощь на месте.

Перед этим Новикова высказалась о возможности уехать из России. Она заверила, что не планирует покидать страну.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости