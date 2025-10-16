Звезда «Аншлага» отреагировала на сообщение об экстренной помощи врачей

Артистка Новикова про сообщения об экстренной помощи врачей: Все нормально

Артистка эстрады и звезда юмористической программы «Аншлаг» Клара Новикова отреагировала на сообщения о том, что ей экстренно понадобилась помощь врачей. В беседе с NEWS.ru она дала понять, что у нее не возникало проблем со здоровьем.

«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. (...) Все нормально», — сказала Новикова.

Комментируя новость о том, что ей потребовалась помощь врачей, звезда «Аншлага» добавила, что днем 16 октября у нее будет репетиция перед гастролями.

О том, что Новиковой внезапно стало плохо, сообщал ранее Mash. По данным издания, у артистки поднялось артериальное давление. Уточнялось, что медики оказали ей помощь на месте.

Перед этим Новикова высказалась о возможности уехать из России. Она заверила, что не планирует покидать страну.