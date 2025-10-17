Интернет и СМИ
04:00, 17 октября 2025Интернет и СМИ

30-летний мужчина начал почти каждую ночь будить свою девушку по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником AdStill2209 пожаловалась посетителям площадки на своего бойфренда. По словам девушки, 30-летний мужчина будит ее едва ли не каждую ночь, чтобы пожаловаться на свое здоровье.

«Мой парень ужасно тревожится за свое здоровье, и когда он простужается, то думает, что умирает. В такие минуты он начинает сходить с ума, кричать и плакать, чтобы разбудить меня. Впервые он сделал это около года назад, когда его правое ухо стало чуть хуже слышать из-за простуды. Он сходил с ума днями и ночами, а я была вынуждена заботиться о нем. Я спала, должно быть, лишь по несколько часов в течение двух недель», — написала автор.

Она добавила, что мужчина отказывается ходить к врачам и принимать медикаменты, поскольку боится и того, и другого. В последние ночи он начал переживать из-за головокружения. Спустя час после того, как девушка легла спать, он в очередной раз разбудил ее криками и плачем.

«Я просила его, чтобы он перестал меня будить, потому что чем ему помогу я, если он сам не хочет себе помочь? А он ответил, что ненавидит меня за отсутствие поддержки. Как будто это не я стояла на четвереньках по ночам, заботясь о нем и обо всех его проблемах с тревожностью. Он все кричал на меня: "Как ты смеешь спокойно спать, когда я страдаю?"», — пожаловалась девушка.

Другие пользователи сошлись во мнении, что мужчина — либо бесхитростный манипулятор, либо человек с психическими заболеваниями. Некоторые даже посоветовали автору прекратить токсичные отношения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как его привычка каждый день засыпать под один и тот же мюзикл обернулась для него проблемами с психическим здоровьем. Кроме того, это изменило его сновидения.

