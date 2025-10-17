Наука и техника
«БАРС-Курск» испытал лазер для разминирования

Инженерно-саперный взвод бригады «БАРС-Курск» провел испытания лазера для дистанционного разминирования. Об этом рассказывает газета «Известия».

Издание пишет, что соответствующую лазерную пушку спроектировала московская компания, специализирующаяся на тепловизорах. По словам ее руководителя Александра, лазерный луч используется для дистанционного прожигания металла боеприпаса, после чего тот взрывается.

«Преимущество технологии в том, что человеку не приходится приближаться к опасному предмету, чтобы ликвидировать. То есть сапер его обнаружил, зафиксировал, а далее в дело вступает машина», — сказал руководитель.

Лазерная установка состоит из генератора, аккумулятора и излучателя. Ее масса — примерно 50 килограммов, мощность — 1 киловатт. В активном режиме установка может работать пять минут, на остывание ей требуется четверть часа.

В сентябре Минобороны России сообщило, что специалисты саперного полка группировки войск «Запад» применили роботизированные комплексы для уничтожения украинской техники в зоне спецоперации.

В том же месяце создатель компании LazerBuzz Иван Хованский заявил, что разминирование при помощи лазерных комплексов безопаснее традиционного способа, требующего использования накладных зарядов.

