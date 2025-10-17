Боец СВО рассказал об оборудованных датчиками движения окопах ВСУ

Солдат СВО Магнат: ВСУ оборудуют блиндажи датчиками движения

Участник СВО с позывным Магнат рассказал об оборудованных датчиками движения окопах ВСУ. Его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

Боец рассказал о продвижении под наблюдением украинских беспилотников и зачистке позиций ВСУ.

Продвигаться нужно было с осторожностью, отметил Магнат. Он рассказал, что украинские военнослужащие оборудуют блиндажи датчиками движения. Поэтому было принято решение занять выжидательную позицию и после выхода бойцов противника из укрытий «отработать» по ним минометами, отметил собеседник телеканала.

Магнат подчеркнул, что некоторые украинские военнослужащие отказались сдаться в плен. При этом российские бойцы гарантировали им сохранение жизни, добавил он. 16 октября после масштабного удара дальнобойным оружием по Украине военный блогер Егор Гузенко заявил, что в нем было задействовано 26 ракет «Искандер».

Ранее в России увидели признаки изменения Россией тактики боев на Украине. Речь идет о более активном использовании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».