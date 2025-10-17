Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:58, 17 октября 2025Культура

Богомолов призвал воспитывать в мужчинах офицерское благородство

Режиссер Константин Богомолов призвал возвращать традиции Российский Империи
Андрей Шеньшаков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов заявил, что настала пора воспитывать в мужчинах офицерское благородство. Его слова передает Telegram-канал Shot.

По словам постановщика и актера, в Российской империи мужчины оставались аристократами в любых ситуациях.

«Сила и насилие нужны только при защите Родины или от преступности разного рода. Я иногда общаюсь с людьми, которые связаны с армией, оружием. Никогда не видел неуважительного отношения к женщине», — отметил Богомолов.

Ранее стало известно, что Константин Богомолов обратился к «скучным и недалеким» врагам после присвоения почетного звания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Богомолов призвал воспитывать в мужчинах офицерское благородство

    МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости