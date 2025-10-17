Богомолов призвал воспитывать в мужчинах офицерское благородство

Режиссер Константин Богомолов призвал возвращать традиции Российский Империи

Режиссер Константин Богомолов заявил, что настала пора воспитывать в мужчинах офицерское благородство. Его слова передает Telegram-канал Shot.

По словам постановщика и актера, в Российской империи мужчины оставались аристократами в любых ситуациях.

«Сила и насилие нужны только при защите Родины или от преступности разного рода. Я иногда общаюсь с людьми, которые связаны с армией, оружием. Никогда не видел неуважительного отношения к женщине», — отметил Богомолов.

