Раскрыты масштабы бомбардировки Украиной России управляемыми снарядами

МО РФ: За неделю система ПВО сбила 36 управляемых бомб и две ракеты «Нептун» ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

За неделю с 11 по 17 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты 36 управляемых авиационных бомб, однако ни один из выпущенных снарядов не достиг цели. Масштабы бомбардировки раскрыты в еженедельном отчете Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что все умные бомбы ВСУ сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Также, по сообщению Минобороны, за неделю Украина выпустила по России 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две управляемые крылатые ракеты «Нептун» — последнее вооружение имеет большую дальность полета. Все они также были уничтожены средствами ПВО.

Днем ранее, 16 октября, сообщалось, что Украина потеряла вооружение, которое является единственным достойным ответом российским баллистическим ракетам.

