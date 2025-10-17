Бывший советник Трампа не признал вину по делу о секретных данных

Reuters: Экс-советник Трампа Болтон не признал вину по делу о секретных данных

Экс-советник президента США Дональда Трампа в его первый срок Джон Болтон не признал свою вину по делу о передаче секретных данных. Об этом сообщает Reuters.

«Невиновен, ваша честь», — сказал экс-чиновник в суде.

Агентство уточняет, что Болтон делился секретной информацией с двумя своими родственниками для написания книги. Он использовал записи брифингов американской разведки, встреч с высокопоставленными государственными чиновниками и иностранными лидерами.

Ранее Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) США вынесло Болтону обвинительный приговор.