10:44, 17 октября 2025Спорт

Черчесов высказал отношение к совмещению работы в сборной и клубе

Станислав Черчесов выступил против совмещения работы в сборной и клубе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказал отношение к совмещению работы в клубе и сборной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если бы считал, что это правильно, то сам так поступал бы. Но делом показал, что такое не признаю», — заявил Черчесов. Он добавил, что не раз отказывался от подобных предложений.

Тренер отметил, что не хочет работать между делом. «Мой принцип простой: если за что-то взялся — доводи до конца и отвечай за результат», — подчеркнул Черчесов.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной страны. Он заявил, что РФС в высшей степени удовлетворены качеством работы Карпина в национальной команде.

