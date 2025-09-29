Спорт
13:03, 29 сентября 2025Спорт

В РФС высказались о совмещении Карпиным постов в сборной и «Динамо»

Митрофанов: РФС удовлетворен качеством работы Карпина в сборной России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной страны. Об этом сообщает Odds.ru.

Функционер отметил, что обсуждал этот вопрос со специалистом. «Он находится в прекрасной форме, и с его стороны я не услышал и не уловил каких-то нот и интонаций, связанных с тем, что он якобы не может и не готов, ошибся или что-то в этом духе», — заявил Митрофанов.

Он добавил, что РФС в высшей степени удовлетворен качеством работы Карпина в сборной России. «А какие-то вопросы, не связанные с работой в сборной, — это не наши вопросы», — отметил Митрофанов.

Ранее Карпин рассказал о том, какое место работы у него является основным. По его словам, это национальная команда. «А в "Динамо" — совмещение. В момент, когда случится возвращение сборной России на международную арену, это совмещение отзывается», — заявил Карпин.

