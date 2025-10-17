Бывший СССР
Депутат Рады высмеял прибытие Зеленского в США

Депутат Рады Дмитрук заявил, что визит Зеленского в США начался не очень хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук высмеял прибытие президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук заявил, что визит Зеленского в США начался не очень хорошо. «Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали "сильно"», — высмеял он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом. По прилете у трапа его не встретил ни один представитель Соединенных Штатов.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

    Все новости