Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:25, 17 октября 2025Ценности

Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене

40-летняя актриса Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном образе на сцене. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором она предстала в корсетном микроплатье, подчеркивающем ее фигуру.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Помимо этого, звезда надела леопардовые туфли на высоком каблуке и повязку для сна. При этом ее обнимал мужчина. Данным снимком артистка анонсирована предстоящие шоу.

Ранее в октябре Екатерина Варнава похвасталась фигурой в откровенном образе. Знаменитость предстала на опубликованном фото в прозрачном платье телесного оттенка и меховой накидке в тон.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью более трех миллионов рублей

    На Кипре застрелили президента бывшего клуба Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости