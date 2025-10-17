Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном образе на сцене. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором она предстала в корсетном микроплатье, подчеркивающем ее фигуру.

Помимо этого, звезда надела леопардовые туфли на высоком каблуке и повязку для сна. При этом ее обнимал мужчина. Данным снимком артистка анонсирована предстоящие шоу.

Ранее в октябре Екатерина Варнава похвасталась фигурой в откровенном образе. Знаменитость предстала на опубликованном фото в прозрачном платье телесного оттенка и меховой накидке в тон.