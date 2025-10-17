Экс-советник Трампа сравнил его со Сталиным

Экс-советник Трампа Болтон сравнил его со Сталиным после выдвинутого обвинения

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон сравнил американского лидера с Иосифом Сталиным после выдвинутого в его адрес обвинения. Его слова передает Axios.

«Теперь я стал новой мишенью Министерства юстиции, используемого Трампом для предъявления обвинений тем, кого он считает своими врагами», — заявил Болтон.

Экс-советник связал выдвинутое ему обвинение с мемуарами, в которых Болтон критикует главу Белого дома. По его словам, правительственные чиновники одобрили содержание книги для публикации, и за несколько лет никаких обвинений предъявлено не было. Болтон отметил, что затем начался второй срок Трампа, воплощающий фразу «был бы человек, а статья найдется», которую приписывают советскому государственному деятелю времен Сталина Лаврентию Берии, а также самому Сталину.

Ранее большое жюри (коллегия присяжных заседателей) США обвинило Болтона в передаче секретных данных.