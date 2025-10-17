Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 17 октября 2025Мир

Экс-советник Трампа сравнил его со Сталиным

Экс-советник Трампа Болтон сравнил его со Сталиным после выдвинутого обвинения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон сравнил американского лидера с Иосифом Сталиным после выдвинутого в его адрес обвинения. Его слова передает Axios.

«Теперь я стал новой мишенью Министерства юстиции, используемого Трампом для предъявления обвинений тем, кого он считает своими врагами», — заявил Болтон.

Экс-советник связал выдвинутое ему обвинение с мемуарами, в которых Болтон критикует главу Белого дома. По его словам, правительственные чиновники одобрили содержание книги для публикации, и за несколько лет никаких обвинений предъявлено не было. Болтон отметил, что затем начался второй срок Трампа, воплощающий фразу «был бы человек, а статья найдется», которую приписывают советскому государственному деятелю времен Сталина Лаврентию Берии, а также самому Сталину.

Ранее большое жюри (коллегия присяжных заседателей) США обвинило Болтона в передаче секретных данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Россиянки старше 40 лет ринулись вводить филлеры в точку G

    Бывший футболист ЦСКА рассказал о сорвавшемся договорном матче с участием команды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости