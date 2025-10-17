Европейцам и Зеленскому предсказали «рыдания в подушку» после разговора Трампа и Путина

Прауд: ЕС и Зеленский будут разочарованы встречей Путина и Трампа в Будапеште

Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X предсказал, что лидеры Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский будут разочарованы встречей глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, которая была анонсирована после разговора политиков.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — заявил Прауд.

Он добавил, что Будапешт является единственным местом в Европе, где могла бы состояться встреча президентов.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

