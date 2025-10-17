Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 17 октября 2025Мир

Европейцам и Зеленскому предсказали «рыдания в подушку» после разговора Трампа и Путина

Прауд: ЕС и Зеленский будут разочарованы встречей Путина и Трампа в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X предсказал, что лидеры Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский будут разочарованы встречей глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, которая была анонсирована после разговора политиков.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — заявил Прауд.

Он добавил, что Будапешт является единственным местом в Европе, где могла бы состояться встреча президентов.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

    Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

    Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

    Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

    Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

    Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

    Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

    Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Курской области

    Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости