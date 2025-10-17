Россия
15:10, 17 октября 2025Россия

Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

Депутат ГД Иванов: Военные под Курском защищаются от ВСУ рыболовными сетями
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские военные решили использовать рыболовные снасти против Вооруженных сил Украины (ВСУ). О планах бойцов применять этот инвентарь стало известно из публикации депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

Парламентарий сообщил, что в его приемную поступило обращение от россиянки, чей брат выполняет задачи на курском направлении. Она попросила помочь обеспечить военнослужащих рыболовными сетями, так как бойцы придумали, как использовать их для противодействия ВСУ и защищаться от дронов противника.

«Им нужны рыболовные сети, которые они натягивают вдоль дорог (...) Контакт с парнями установлен. Уверен, результат будет», — написал депутат.

Ранее сообщалось, что украинский дрон прилетел к позициям ахматовцев и стал служить России.

    Все новости