12:36, 17 октября 2025Экономика

Москвичи попросили включить гаражи в список ЮНЕСКО

Жители столичного района Свиблово попросили включить гаражи в список ЮНЕСКО
Виктория Клабукова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москвичи встали на защиту собственных гаражей. Столичные жители попросили взять сооружения под защиту, включив в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет «Москвич Mag».

Обращение с соответствующей просьбой уже направлено в международную организацию. Таким образом жители района Свиблово пытаются противостоять массовому сносу гаражей из-за программы комплексного развития территорий. Культурную ценность конструкций активисты объясняют тем, что гаражи служат личным пространством для снятия стресса, гармонизируют брак, позволяют сократить расходы семейного бюджета. Кроме того, гараж представляет собой центр мужской социализации и преемственности поколений, подчеркивают москвичи.

Демонтаж гаражей, по мнению общественников, обуславливает снижение рождаемости и рост числа разводов. Уничтожение конструкций означает разрушение целой экосистемы, которая десятилетиями поддерживала демографическое и социальное здоровье общества, говорится в документе. «Лишая мужчину его места силы, мы лишаем его важного инструмента психологической адаптации, что неминуемо сказывается на атмосфере в семье», — убеждены авторы обращения.

Ранее в России предложили ради повышения рождаемости списывать ипотечный долг. Еще один вариант решения демографического вопроса — отмена первоначального взноса по кредиту для молодых семей.

