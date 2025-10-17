Губерниев раскритиковал слова шведского биатлониста о российских паралимпийцах

Губерниев: Самуэльссон показал, что он конченое bullshit

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который осудил допуск российских спортсменов до Паралимпиады-2026. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

Самуэльссон в интервью шведскому изданию Expressen заявил, что выступает против допуска российских паралимпийцев до участия в соревнованиях. Губерниев отметил, что своими словами биатлонист продемонстрировал свой лицемерный характер. «Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченое bullshit», — заявил он.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами, включая флаг и гимн.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

