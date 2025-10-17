Экономика
19:07, 17 октября 2025Экономика

Исчезновение рабочих рук обеспокоило российский Минтруд

Минтруд: Потенциальная рабочая сила сократилась в России больше чем вдвое
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние пять лет потенциальная рабочая сила в России сократилась более чем вдвое. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Ее процитировали в ТАСС.

По ее словам, на рынке труда стремительно усиливается напряженность. Как полагает Баталина, борьба за кадры, за трудовые ресурсы окажется определяющим фактором эффективности производства.

«А вот вопрос о том, будет ли она такой же острой через 20 лет, зависит от того, родятся ли дети сегодня», — уточнила Баталина.

В начале октября вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз заявил, что в настоящее время строительной отрасли, являющейся одной из ключевых секторов российской экономики, не хватает больше 750 тысяч работников. На тот момент на российских стройках были суммарно заняты почти семь миллионов человек.

По словам профессора экономического факультета РУДН Екатерины Нежниковой, в настоящее время наибольшую потребность в работниках испытывают строительные фирмы и сельскохозяйственные предприятия.

