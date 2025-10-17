Мир
Китай прокомментировал гибель российского военкора в результате удара ВСУ

МИД Китая осудил удар ВСУ, в результате которого погиб военкор Зуев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай осуждает удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — сказал он.

Представитель китайского МИД также выразил соболезнования родным погибшего военкора.

О гибели журналиста Ивана Зуева в результате удара ВСУ стало известно 16 октября. Сообщалось, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

