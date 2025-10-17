Интернет и СМИ
Малышева призвала россиян сдать два анализа при ночных кошмарах

Врач Елена Малышева посоветовала проверить печень и почки при ночных кошмарах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom  

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман предупредили, что ночные кошмары могут сигнализировать об опасных заболеваниях. В эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала, они призвали россиян, которые мучаются от страшных сновидений, сдать два анализа.

«Если ночные кошмары снятся часто, то в целом это признак какого-то неблагополучия», — сказала Малышева. Прежде всего она посоветовала тем, кто регулярно видит ночные кошмары, проверить печень. Для этого, как уточнил Гандельман, нужно сдать биохимический анализ крови и посмотреть ферменты АЛТ и АСТ. По его словам, превышение этих показателей указывает на повреждение печени.

Малышева также заявила, что при проблемах со сном необходимо сдать анализ на креатинин. «Если уровень креатинина высокий, то это признак того, что почки не справляются со своей очистительной функцией. Диагноз — почечная недостаточность», — пояснил ее соведущий.

«Значит, сдаете ферменты печени и креатинин. В обязательном порядке. Это банальные анализы, которые делаются в самых отдаленных уголках нашей страны», — добавила Малышева.

Также специалисты рассказали, что ночные кошмары могут возникать из-за храпа и приема некоторых препаратов, в частности, бета-блокаторов, которые используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» назвал признак на лице, указывающий на опасное состояние. Он рекомендовал россиянам не игнорировать ранки в уголках рта, которые также называют заедами.

    Все новости