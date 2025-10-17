Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

Маск заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа обнадеживает

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоялся накануне, обнадеживает. Об этом он написал в социальной сети X.

«Обнадеживающе», — сказано в публикации.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.