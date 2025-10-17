Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 17 октября 2025Мир

Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

Маск заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа обнадеживает
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоялся накануне, обнадеживает. Об этом он написал в социальной сети X.

«Обнадеживающе», — сказано в публикации.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд в Москве арестовал имущество экс-банкира Галицкого

    Самойлова прокомментировала сообщения о разводе с Джиганом

    Россия на фоне проблем с заводами начала закупать серу за рубежом

    Ввоз иностранных самолетов в Россию призвали прекратить

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Фицо описал переговоры с премьером Украины фразой «хорошие результаты»

    Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

    Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости