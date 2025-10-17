Мать и дочь съели праздничный торт от родственника и смертельно отравились

В городе Сан-Паулу, Бразилия, мужчину по имени Леонардо обвинили в отравлении родственниц праздничным тортом. Об этом сообщает издание Metro.

В июле 2024 года 52-летняя Ана Мария де Хесус получила доставку торта от мужа ее племянницы Патриции — Леонардо. Она попробовала угощение и вскоре почувствовала себя плохо. Женщина сообщила об этом 21-летней дочери Ларисе де Хесус Кастильо, и та отвезла ее в больницу.

Оставив мать на попечение врачам, Лариса вернулась домой и тоже съела кусок торта. Через некоторое время ее и ее матери не стало. В их организме обнаружили пестициды.

Предполагается, что Ларису и Ану отравили. Полицейские изучили поисковые запросы Патриции и Леонардо и нашли среди них «сердечный приступ, судороги» и «интоксикация от чистящего средства». Оказалось, что пара неоднократно одалживала деньги у Аны. Леонардо мог расправиться с женщиной из-за долгов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 59-летнюю женщину обвинили в отравлении собственных внуков. Их не стало, после того как они полакомились ее пирогом.

