08:44, 17 октября 2025Россия

Мать пропавшего три года назад россиянина нашла в его телефоне загадочную переписку

Мать пропавшего три года назад воронежца нашла загадочную переписку сына
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мать жителя Воронежской области, который пропал три года назад, нашла в его телефоне загадочную переписку. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 37-летний воронежец пропал в ночь на 18 июля 2022 года. Поиски мужчины не принесли никаких результатов. Только спустя два года и обращения матери россиянина в ток-шоу — в феврале 2024 года — следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, хотя за время расследования, по словам близких, криминального следа в его пропаже не было обнаружено.

Мать мужчины обнаружила его телефон, когда разбирала кладовку в подъезде, где была квартира сына, — он лежал на шкафу. Женщина включила мобильный и нашла странную переписку сына со знакомым в день его исчезновения. В переписке сын рассказывает, что выставил на продажу общий с супругой дом и что на его просмотр придут «бандиты».

«Найдут нас не живыми», — написал пропавший на следующие сутки мужчина. «21 век на дворе прикрощай пить компот из сухофруктов», — ответил ему собеседник (орфография и пунктуация сообщения сохранены — прим. «Ленты.ру»).

За месяц до пропажи мужчина оформил с супругой брачный контракт, согласно которому в случае развода все остается его жене. Близкие пропавшего рассказали, что его супруга уехала отдыхать и по возвращении сразу подала на развод. К октябрю 2022 года развод состоялся и женщина перестала искать уже бывшего мужа.

Мать попыталась приобщить обнаруженную переписку к материалам дела, однако постоянно получала отказы. Вместе с адвокатом россиянка обращалась в вышестоящие органы в Москве с жалобами, но дело каждый раз отправляли на рассмотрение в Воронеж.

Ранее девочку 12-ти лет без признаков жизни и ее последнее письмо в стихах нашли в Кизилюртовском районе Дагестана. Свои прощальные стихи школьница написала печатными буквами на тетрадном листе в полоску.

