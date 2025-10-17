Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 17 октября 2025Из жизни

Медведь растерзал пенсионерку

В Индии медведь убил 70-летнюю женщину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В Индии 70-летняя женщина стала жертвой хищника. Об этом сообщает Ommcom News.

Трагический инцидент произошел в штате Одиша во вторник, 14 октября. Жительница деревни Мундагуда Митики Аманатья отправилась рано утром в лес, где на нее набросился медведь. По словам очевидцев, разъяренный зверь растерзал пенсионерку. Спасти ее не удалось.

Материалы по теме:
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
25 сентября 2025

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы, госпитализация понадобилась только одному из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Пассажиры метро поймали пожилого извращенца и попали на видео

    Россиянам назвали лучший способ инвестировать 100 тысяч рублей

    Набожный машинист элегантно отомстил коллеге за подброшенные порножурналы

    Раскрыты последствия разговора Путина и Трампа для Зеленского

    Еще два российских аэропорта приостановили работу

    Россиянка описала аэропорт в Минеральных Водах фразой «отношение к людям скотское»

    Трамп накормит Зеленского и улетит

    В российском регионе рассказали о ночной атаке ВСУ

    В США усомнились в готовности России и Украины к сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости