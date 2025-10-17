Медведь растерзал пенсионерку

В Индии медведь убил 70-летнюю женщину

В Индии 70-летняя женщина стала жертвой хищника. Об этом сообщает Ommcom News.

Трагический инцидент произошел в штате Одиша во вторник, 14 октября. Жительница деревни Мундагуда Митики Аманатья отправилась рано утром в лес, где на нее набросился медведь. По словам очевидцев, разъяренный зверь растерзал пенсионерку. Спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы, госпитализация понадобилась только одному из них.