Медведь растерзал пенсионерку

В Индии 70-летняя женщина стала жертвой хищника. Об этом сообщает Ommcom News.
Трагический инцидент произошел в штате Одиша во вторник, 14 октября. Жительница деревни Мундагуда Митики Аманатья отправилась рано утром в лес, где на нее набросился медведь. По словам очевидцев, разъяренный зверь растерзал пенсионерку. Спасти ее не удалось.
Материалы по теме:
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
25 сентября 2025
Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы, госпитализация понадобилась только одному из них.