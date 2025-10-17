Россия
10:40, 17 октября 2025

Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

В Красноярском крае мигранты с детьми сбежали в тайгу из-за рейда полиции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае мигранты с детьми сбежали в тайгу по одной причине. Иностранцы решили скрыться в глуши из-за рейда, организованного полицией. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным российского издания, оперативники приехали с проверкой на пилораму, расположенную в Богучанском районе. Удалось установить, что муж с женой и тремя детьми ушли в лес в надежде не попасться правоохранителям.

Приезжих обнаружили среди деревьев с помощью прибора ночного видения.

По результатам рейда в Красноярском крае из России было решено выдворить восьмерых человек. Их работодателю грозит штраф до 6,5 миллиона рублей.

До этого стало известно, что в Оренбурге десятки людей в черном, в балаклавах и с нашивками вышли на улицы.

Еще раньше пугающую толпу приезжих заметили в Люберцах Московской области.

