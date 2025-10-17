Минфин заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту. Его слова приводит РИА Новости.

«Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста», — отметил министр. Он уточнил, что чрезмерный уровень спроса, сформированный в 2023-2024 годах, сокращается. Это необходимо для снижения инфляции и процентных ставок.

Силуанов добавил, что за последние два года безработица в стране упала до исторического минимума, в августе ее показатель составил 2,1 процента. Кроме того, отмечается повышение доходов граждан.

Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированная бюджетная политика и повышение устойчивости в условиях внешних вызовов формирует прочную основу для роста экономики.

Ранее Силуанов увидел причину укрепления рубля в более жесткой денежно-кредитной политике Центрального банка.