13:21, 17 октября 2025Экономика

Москвичам назвали дату появления снежного покрова

Синоптик Вильфанд: Устойчивый снежный покров в Москве сформируется 28-30 ноября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Устойчивый снежный покров сформируется в Москве 28-30 ноября. Дату появления постоянных сугробов назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик пояснил, что устойчивым называют снежный покров, который растает только весной, — обычно он формируется к концу ноября. Однако Вильфанд уточнил, что конкретные даты могут измениться.

«Бывают годы, когда снег устанавливается во второй декаде, в середине ноября, а раньше нет. Бывают годы, когда в середине января. Поэтому эти даты изменчивы, но все-таки на них можно ориентироваться», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что к выходным, 18 и 19 октября, в Москве потеплеет. Столбики термометров поднимутся до плюс восьми-десяти градусов днем и плюс четырех-шести градусов ночью. При этом в конце недели вновь похолодает. В ночь на воскресенье температура составит 0-5 градусов, а в ночь на понедельник — минус два — плюс три градуса.

