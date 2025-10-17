Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 17 октября 2025Силовые структуры

Муж самой богатой чиновничьей жены в России отличился плохим поведением

Экс-мэр Нижнего Новгорода Сорокин получил отказ в УДО за плохое поведение в ИК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин не смог выйти на свободу условно-досрочно (УДО), его оставили в колонии за плохое поведение и непогашенные взыскания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его супругу Элладу Нагорную некогда признали самой богатой женой чиновника в России с годовым доходом почти в полтора миллиарда рублей. В настоящее время она проживает за границей. Супруга экс-мэра покинула страну по официальной причине для лечения в Европе, по неофициальной — чтобы начать новую жизнь после задержания Сорокина в 2014 году.

В марте 2019 года его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, том числе в получении взятки. Он был осужден на 10 лет лишения свободы со штрафом в 460,8 миллиона рублей.
В 2023 году у Сорокина и его сообщников изъяли 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о задержании в Красноярске бывшего мэра города Назарово, подозреваемого в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости