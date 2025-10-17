Интернет и СМИ
Муж спустя годы брака узнал об особенности жены из-за выброшенной арбузной корочки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksiichik / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Wouldntbelieveme рассказала о том, как однажды внезапно всплыла разница в культурном коде между ней и семьей ее мужа. По словам женщины, сама она из Парагвая, а супруг и его родственники — уругвайцы.

«Я обедала с мужем и свекровью и, почистив арбуз, просто выбросила корку на задний двор. За ним есть заброшенный участок, полный зелени, птиц, лягушек и опоссумов. В Парагвае (или, по крайней мере, в моих кругах) совершенно нормально выбрасывать на улицу остатки хлеба, арбузов, папайи или дыни. Мы даже оставляем немного мякоти на корке, потому что птицам она нравится больше», — написала автор.

Однако ее поступок вызвал шок у мужа и его матери. Они не могли поверить, что она просто выбросила остатки еды в окно, а не в мусорный бак. Тогда женщина объяснила, что поступает так только когда речь заходит о биоразлагаемых продуктах, которые не нанесут вреда экологии, даже если их не съедят уличные животные.

«Через несколько минут они оба были поражены тем, как много животных начали вылезать и даже бороться за остатки пищи. Он продолжал следить за этим каждый день, пока наконец не убедился, что мусор полностью исчезает. После шести лет брака мой супруг выяснил, что я не просто мусорю, а фактически кормлю диких зверей», — заключила женщина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что помог матери выбросить мусор и обнаружил в нем неожиданный предмет. Его публикация стала популярной и рассмешила многих пользователей портала.

