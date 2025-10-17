Забота о себе
08:30, 17 октября 2025

Мужчина обнаружил на пенисе нарост в виде цветной капусты и оказался серьезно болен

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Робин Хернон обнаружил на пенисе нарост в виде цветной капусты и оказался серьезно болен. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Хернон рассказал, что сначала заметил на пенисе небольшое пятно белого цвета. В интернете он нашел информацию, что это может быть генитальная бородавка. Однако за год это пятно превратилось в образование в виде цветной капуты, из которого сочилась жидкость, поэтому британец обратился в больницу.

Врачи в ходе обследования обнаружили у мужчины рак полового члена. Из-за этого им пришлось удалить ему часть полового органа. Сейчас Хернон находится в ремиссии, но ему приходится обследоваться каждые четыре месяца, чтобы убедиться в отсутствии признаков рецидива заболевания.

Ранее бразилец Жозе Жералду де Соуза потерял руководящую должность из-за недержания мочи. Этот симптом у него появился после удаления простаты.

