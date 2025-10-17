На Кипре застрелили президента бывшего клуба Кержакова

На Кипре застрелен президент «Кармиотисса» Димостенус, клуб тренировал Кержаков

Ставрос Димостенус, президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса», был застрелен в Лимасоле. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным источника, неизвестный сделал несколько выстрелов в функционера у его дома. После этого сын Димостенуса посадил раненого отца в машину и повез в больницу. По дороге он попал в ДТП, пострадавший скончался в автомобиле.

Правоохранительные органы начали расследование убийства. Сейчас они работают над тем, чтобы восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

«Кармиотисса» — бывший клуб россиянина Александра Кержакова. Он работал там главным тренером в 2023 году.