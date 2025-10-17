Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 17 октября 2025Экономика

Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

Депутат Иванов: Владельцам компаний стоит освящать офисные помещения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Владельцам больших и небольших компаний стоит освящать офисные помещения. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Его слова приводит «Абзац».

По мнению политика, это станет надежной защитой от нечистых сил. Кроме того, уверен Иванов, окропление помещений святой водой поможет улучшить атмосферу в коллективе: поддержит боевой дух и энтузиазм сотрудников. «Сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — подытожил он.

Ранее в РПЦ комментировали идею освящения банковских карт. Как говорил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, формальных препятствий для этого нет. Он пояснил, что карты, банковские счета и деньги в целом являются средством и инструментом, которые человек может использовать как во благо, так и во зло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Депутатам пообещали первый полет самолета «Байкал» до конца года

    Пойманная участником СВО преступница получила 10 лет колонии

    В Еврокомиссии рассказали о препятствиях для встречи Путина с Трампом в Венгрии

    Песков назвал вызывающую уважение Путина и Трампа страну НАТО

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости