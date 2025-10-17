Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

Депутат Иванов: Владельцам компаний стоит освящать офисные помещения

Владельцам больших и небольших компаний стоит освящать офисные помещения. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Его слова приводит «Абзац».

По мнению политика, это станет надежной защитой от нечистых сил. Кроме того, уверен Иванов, окропление помещений святой водой поможет улучшить атмосферу в коллективе: поддержит боевой дух и энтузиазм сотрудников. «Сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — подытожил он.

Ранее в РПЦ комментировали идею освящения банковских карт. Как говорил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, формальных препятствий для этого нет. Он пояснил, что карты, банковские счета и деньги в целом являются средством и инструментом, которые человек может использовать как во благо, так и во зло.