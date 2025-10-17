Наука и техника
18:51, 17 октября 2025Наука и техника

Определена самая опасная форма жира

CM: Висцеральный жир наиболее опасен для сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Freepik

Ученые из Университета Макмастера (Канада) выяснили, что самый опасный для сосудов жир вовсе не тот, что видно в зеркале. Исследование, опубликованное в журнале Communications Medicine (CM), показало: внутренний жир, окружающий органы (висцеральный), и жир, накапливающийся в печени, наносят сосудам «тихий» урон, даже если человек выглядит стройным.

Анализ МРТ более чем 33 тысяч участников из Канады и Великобритании показал, что именно этот «скрытый» жир связан с утолщением стенок сонных артерий — ранним признаком атеросклероза, инсульта и инфаркта. При этом эффект сохранялся даже после учета уровня холестерина, давления и других привычных факторов риска.

Авторы подчеркивают: привычный индекс массы тела (ИМТ) не отражает истинного состояния организма. По их словам, оценка здоровья должна учитывать не только массу тела, но и распределение жира, которое можно определить с помощью современных методов визуализации.

Ранее ученые выяснили, что сокращение времени сидения всего на полчаса в день улучшает способность организма использовать жиры и углеводы для выработки энергии.

