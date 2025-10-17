Пересильд заявила о новом романе

Актриса Юлия Пересильд заявила, что у нее есть вторая половинка

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что находится в отношениях, однако не раскрыла имя возлюбленного. Ее слова прозвучали в ходе интервью стилисту Aleko на «VK Видео».

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, но недолго. Тяжело быть одной. И не надо быть одной», — заявила артистка.

При этом она подчеркнула, что лучше быть одной, чем «абы как». «Но, конечно, мечтать надо о любви, о парности. И вообще женщина должна всегда оставаться женщиной», — добавила Пересильд.

По словам актрисы, она уже проходила этап, который могла бы описать словами «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». «Это вот здесь оно, сзади, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться, я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся и который любят», — заключила звезда фильма «Вызов».

Ранее Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором Михаилом Милашиным.

В апреле артистка рассказала о разрыве с актером Михаилом Тройником. Они были вместе с 2022 года.